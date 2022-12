Com o início das chuvas intensas, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) determinou a adoção de medidas emergenciais para a barragem de Água Fria de Goiás, a 295 km de Goiânia. A titular da pasta, Andréa Vulcanis, alerta que as más condições do local podem provocar um “possível” rompimento.

A barragem possui oito hectares de lâmina d’água e, de acordo com a Semad, apresenta galgamento sobre a crista e erosões. “Existem oito famílias que vivem próximas ao empreendimento sob risco de serem atingidas em caso de rompimento”, afirma Andréa ao destacar a importância da adoção das medidas de segurança para esses moradores.

A preocupação da Semad é com o alerta para chuvas intensas na região, emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Segundo a pasta, a situação pode provocar cheias nos reservatórios.

A secretária destaca que as manutenções da barragem devem se atentar ao nível da água do reservatório para isolar o acesso logo que ultrapassar o máximo e abrir 100% a tomada da água e a descarga de fundo. “O mais importante é garantirmos a segurança das pessoas e evitar danos severos ao meio ambiente”, alerta.

Controlada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a barragem é voltada para irrigação das comunidades de assentamentos da reforma agrária. “O empreendimento já está sob contenção e medidas foram adotadas para reduzir o volume. Estão soltando a água aos poucos para evitar o rompimento”, enfatiza Andréa.

Comitê

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a Defesa Civil, a Semad e a prefeitura de Água Fria de Goiás formam um “comitê de crise” para estabelecer metas e ações emergenciais para garantir a segurança da população residente na área abaixo da barragem. Ele funcionará até que todas as manutenções sejam cumpridas pelo Incra.

“Nós pedimos a todos os usuários e detentores de barragens que façam as manutenções. Caso verifique algum galgamento, ou seja, quando a água passa por cima da barragem, comunique imediatamente para que possamos fazer uma atuação emergencial e evitar que famílias, pontes e estradas sejam atingidas. Esse é o nosso alerta”, finaliza Andréa.

