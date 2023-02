O Governo de Goiás está alertando a população sobre tentativas de golpes de pessoas que estariam cobrando valores para cadastramento nos programas sociais da Agência Goiana de Habitação (Agehab). O pasta destaca que todos os serviços prestados são gratuitos. Além disso, a agência também lembra que a entrega de moradias, de escrituras e ajuda com pagamento de aluguel, não têm qualquer tipo de cobrança e são feitas exclusivamente pelo site da Agehab.

Segundo a agência, também não é possível fraudar o sistema de sorteios, pois o software é desenvolvido pelo próprio órgão e os sorteios são acompanhados pelo Ministério Público Estadual e Federal, e a Defensoria Pública. "A garantia é de total segurança, transparência e é 100% auditável", explica a Agehab.

A Agehab orienta que recebe as denúncias pelas pelas redes sociais, telefones de atendimentos ou por e-mail. Todos os casos são encaminhados para apuração da Ouvidoria da Agência e pelos departamentos competentes, dentro e fora da Agência.

Modalidades do Programas oferecidos:

Pra Ter Onde Morar – Construção

A modalidade viabiliza moradias a custo zero em diversos municípios para as famílias, sem nenhum custo de entrada ou financiamento. As casas são construídas com 100% de recursos estaduais e contam com a parceria das prefeituras que viabilizam o terreno e a infraestrutura. Quando estão abertas, as inscrições são feitas exclusivamente pelo site da Agehab. As famílias precisam atender a critérios como inscrição no CadÚnico, renda de até um salário mínimo e residir há pelo menos 3 anos no município.

Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria

Nesta modalidade, famílias com renda de até 3 salários mínimos têm acesso ao subsídio da Agehab, de R$ 46 mil, para ajudar na entrada ou na redução das parcelas. O restante do financiamento é feito com instituições financeiras, como a Caixa Econômica Federal.

Quando estão abertas, as inscrições também são feitas exclusivamente pelo site Agehab.

Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social

A modalidade viabiliza o suporte financeiro para famílias superendividadas de R$ 350 mensais, por 18 meses, para pagamento de aluguel. São aceitas famílias que não têm imóveis e vivem em condições de precariedade habitacional.

Quando estão abertas, as inscrições são feitas exclusivamente pelo site Agehab. As famílias precisam atender a critérios como inscrição no CadÚnico e residir há pelo menos 3 anos no município.

Pra Ter Onde Morar – Escritura

A modalidade de regularização fundiária da Agehab é desenvolvida em imóveis construídos e doados em áreas de domínio do Estado. Neste caso, é a própria Agência que geralmente procura pelo favorecido para informá-lo que tem direito ao benefício. Para serem beneficiadas com o processo de escrituração totalmente gratuito, as famílias precisam atender a critérios como renda familiar de até 6 salários mínimos.