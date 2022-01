Cidades Governo anuncia liberação parcial da GO-118 para a próxima sexta-feira (7) Previsão é de que trecho entre Alto Paraíso e Teresina, que desmoronou no último dia 24 de dezembro, possa receber tráfego de veículos pequenos até o fim de semana

O Governo de Goiás anunciou no fim da tarde desta terça-feira (4) que o trecho da GO-118, em Alto Paraíso, região Nordeste do Estado, deve ser liberada para o trefego de veículos pequenos na próxima sexta-feira (7). O trecho, que fica na altura do km 222 da rodovia, está interditado desde a véspera de Natal, quando um carro de passeio caiu na cratera aberta...