Cidades Governo anuncia programa que facilita entrada nos EUA Programa “Global Entry”, do governo dos EUA, facilita a liberação de passaportes de estrangeiros que chegam no país

A Casa Civil anunciou nesta segunda-feira (07) a entrada do Brasil no programa “Global Entry” do governo dos Estados Unidos. O programa facilita a liberação de controle no passaporte de estrangeiros que chegam ao país. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, comemorou o ingresso brasileiro no programa e afirmou que a medida vai “fortalecer as relações” entre Brasil e...