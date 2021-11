Cidades Governo Bolsonaro divulga nota lamentando morte de Marília Mendonça Secretaria Especial da Cultura compartilhou nota nas redes sociais

A Secretaria da Cultura do governo Bolsonaro divulgou nota lamentando a morte da cantora Marília Mendonça. "Marília Mendonça deixa um legado para a música regional brasileira e cultura do Brasil. Certamente não será esquecida. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, 'cantora do mundo' #EquipeSecult", diz a nota publicada nas redes sociai...