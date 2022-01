Cidades Governo Bolsonaro quer barrar reajuste de 33% no piso de professores Os dois milhões de docentes da educação básica pública estão ligados a estados e prefeituras, que arcam com seus salários

O governo Jair Bolsonaro (PL) quer barrar o reajuste salarial dos professores da educação básica previsto pela Lei do Piso do magistério. A categoria já se mobiliza para judicializações e, dentro do governo, há planos para editar uma medida provisória e alterar as regras. A lei atual vincula o reajuste dos ganhos mínimos dos professores à variação do valor por al...