Cidades Governo começa a cercar o Parque do Serrinha para proceder com projeto de recuperação O Morro da Serrinha passa há quase dois anos por um processo de cessão do Estado para a Prefeitura de Goiânia

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) deu início ao fechamento do Parque da Serrinha. A medida visa a delimitar a área para proceder com o projeto de recuperação de seus trechos degradados, conforme previsto em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado no ano passado entre o governo de Goiás e o Ministério Público Estadual (MPE). A execuç...