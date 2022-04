O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), convocou mais de 2,6 milhões de goianos que estão com a dose de reforço contra Covid-19 atrasada. São três aplicações para pessoas acima de 18 anos e quatro para idosos e imunossuprimidos.

A recomendação é que todos completem os esquemas vacinais seguindo as orientações sanitárias e, ainda, cuidados de prevenção, como lavar as mãos, usar álcool em gel e manter a máscara em ambientes fechados e aglomerações, caso tenham sintomas gripais ou sejam de grupos suscetíveis, como gestantes, idosos, imunossuprimidos e crianças.

De acordo com os dados de investigação da condição vacinal de pessoas que vieram a óbito desde fevereiro, quem não se vacinou ou tomou apenas uma única dose está entre a maioria dos registros de mortes, com taxa de 23,23/100 mil habitantes, na faixa etária acima de 60 anos.

Os idosos não vacinados ou com vacinação incompleta tem uma taxa de óbitos onze vezes maior e uma taxa de internação seis vezes maior do que os idosos com esquema primário completo mais a dose de reforço.

Mesmo quem está com esquema vacinal incompleto, a depender da condição da imunidade e de outros fatores clínicos individuais, tem taxa de 2,74 óbitos na faixa etária acima de 60 anos. A SES-GO alerta que o coronavírus continua em circulação, com pelo menos três variantes conhecidas.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

