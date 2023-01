Quase 1,4 mil vagas para cursos gratuitos de capacitação e qualificação estão com inscrições abertas na Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) em Artes Brasileu França. Até o próximo dia 15 de janeiro, os novos alunos podem se inscrever para cursos nas áreas de arte-educação, artes visuais, circo, dança, música e teatro, com entrada neste primeiro semestre de 2023.

Para se inscrever ou acessar o edital completo, basta acessar o site do Brasileu França. Para ingressar em alguns cursos, o candidato precisará fazer um teste de habilidade. Já para outros, dependendo da procura em relação à quantidade de vagas disponíveis, será realizado um sorteio. Há vagas para os três turnos: manhã, tarde e noite.

Mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone e Whatsapp (62) 3941-1065. Confira a lista dos cursos oferecidos:

Arte-Educação

Iniciação Artística Interdisciplinar (Artes Visuais, Dança, Música, Circo e Teatro) – de 5 a 8 anos.

Artes Visuais

(Total de 45 cursos)

Qualificação – de 9 anos a 14 anos (Infanto-juvenil)

Qualificação – acima de 14 anos (Adulto)

Capacitação - acima de 14 anos (Adulto)

Circo

Qualificação – acima de 14 anos (Adulto)

Capacitação – acima de 14 anos (Adulto)

Dança

(Ballet Clássico, Jazz, Dança Urbanas, Teatro Musical, Dança Moderna e Contemporânea)

Qualificação – de 5 a 12 anos

Qualificação – de 12 a 25 anos

Música

(Canto Lírico, Canto Popular, Bateria, Clarineta, Contrabaixo Acústico, Contrabaixo Elétrico, Flauta Transversal, Guitarra Elétrica, Oboé, Percussão, Piano Erudito, Piano Popular, Saxofone, Teclado, Trombone, Trompete, Trompa, Viola Clássica, Violão, Violino e Violoncelo)

Qualificação – de 9 anos a 13 anos (Infanto-juvenil)

Qualificação – acima de 14 anos (Adulto)

Capacitação “Performance Musical” - acima de 11 anos

Teatro

Qualificação (Formação Artística) – acima de 9 anos

Qualificação (Interpretação Teatral I e Interpretação Teatral II) - acima de 14 anos

Qualificação (Vai Idade) – idade mínima de 45 anos

