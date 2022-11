O Governo de Goiás definiu as regras e horários para o expediente dos servidores nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, no Catar. O decreto foi publicado nesta sexta-feira (18), em suplemento do Diário Oficial do Estado.

Segundo o documento, o expediente vai das 8h às 14h nos dias de jogos com previsão de início às 16h. Já nos dias em que os jogos começam às 13h, o expediente vai das 8h às 12h. Em caso de jogos com início às 12h, não haverá expediente nos órgãos e entidades estaduais.

As alterações, porém, não se aplicam aos órgãos que desenvolvam atividades essenciais como unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, de arrecadação e de fiscalização.

O decreto vale no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, nos dias úteis em que houver jogo da Seleção Brasileira.

Confira as alterações para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo:

• 24/11 - Brasil x Sérvia (jogo às 16h): expediente até 14h

• 28/11 - Brasil x Suíça (jogo às 13h): expediente até 12h

• 02/12 – Brasil x Camarões (jogo às 16h): expediente até 14h

