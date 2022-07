Cidades Governo de Goiás amplia limite de crédito a microempresários e produtores rurais As linhas de até R$ 5 mil admitem empréstimos sem juros, enquanto as de até R$ 21 mil, terão garantia junto ao Fundo de Aval

O Governo de Goiás aprovou o aumento do limite de crédito e financiamento para produtores rurais, micro e pequenos empresários. O objetivo é estimular o empreendedorismo e aumentar a geração de renda e emprego no estado. A partir de agora, micro e pequenos empresários poderão contratar novas linhas de crédito de até R$ 21 mil com o Fundo de Aval como garantidor do pag...