Cidades Governo de Goiás apresenta modelo dos ônibus bi-articulados elétricos Modelo será ajustado às plataformas do sistema durante 30 dias. Demais veículos serão fabricados conforme características do corredor da Av. Anhanguera

O Governo de Goiás apresenta nesta segunda-feira (17) o modelo dos ônibus bi-articulados, 100% elétricos, que vão substituir nos próximos meses a frota de 86 veículos a diesel que circula no Eixo Anhanguera. O evento está marcado para às 10 horas no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Nos próximos 30 dias o modelo vai circular sem passageiros para adaptação às pl...