Cidades Governo de Goiás decreta ponto facultativo na sexta-feira (22) após feriado de Tiradentes Órgãos estaduais que desenvolvem atividades indispensáveis, como saúde e policiamento, devem dar continuidade ao serviço

Na próxima sexta-feira (22), logo após o feriado de Tiradentes, será ponto facultativo nos órgãos públicos estaduais. O governador Ronaldo Caiado assinou decreto nesta terça-feira (19) com a determinação, que foi publicado em suplemento do Diário Oficial do Estado. O ponto facultativo não se aplicará aos órgãos que desenvolvam atividades que, por sua natureza ou em ...