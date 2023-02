O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), decretou ponto facultativo para o Carnaval em órgãos do Estado. Na segunda-feira (20), e na quarta-feira de cinzas (22) até às 14h, os órgãos ligados ao governo estadual não funcionarão.

Na terça-feira de Carnaval (21), já não havia expediente confirmado, devido à disposição da lei n° 20.756, que fala sobre regime jurídico dos servidores públicos. O decreto foi publicado na última segunda-feira (13) no suplemento do Diário Oficial.

O decreto e as disposições na lei não afetam serviços indispensáveis ao interesse público. Atividades como policiamento civil e militar, atuação do Corpo de Bombeiros e atendimento em unidades de saúde continuarão a ser efetuadas, mesmo no ponto facultativo.

