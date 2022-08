Cidades Governo de Goiás e OVG incluem 4 mil novos bolsistas no ProBem Com este processo seletivo, 12 mil bolsistas, de 228 municípios goianos, são beneficiados em 70 cursos diferentes

Nesta terça-feira (9), 4 mil novos estudantes foram inclusos oficialmente no Programa Universitário do Bem (ProBem) concedido pelo Governo de Goiás por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). No total, 3 mil estudantes receberão bolsas parciais e mil integrais. A assinatura do Termo de Adesão ao benefício - que já é liberado neste semestre - ocorreu no Teatro R...