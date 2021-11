Cidades Governo de Goiás lança projeto que irá pagar R$ 100 a alunos do ensino médio da rede estadual Proposta que busca reduzir evasão foi apresentada à Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados estaduais. Expectativa é de que primeira parcela seja paga ainda neste ano

O Governo de Goiás apresentou nesta quarta-feira (3) um projeto de lei que prevê a criação do Programa Bolsa Estudo, que para pagar R$ 100 aos alunos do ensino médio da rede estadual. Se aprovado, o benefício será entregue a todos os estudantes desta etapa do ensino por pelo menos dois anos, com o primeiro pagamento já no próximo mês. A expectativa...