As inscrições para cursos na área de tecnologia em Goiás, já estão abertas. São 180 vagas distribuídas em turmas de informática básica, manutenção de computadores e robótica. Os interessados podem fazer a inscrição pelo número de WhatsApp (62) 4141-9800. As aulas têm início no dia 23 de janeiro.

Cada curso terá 60 vagas, sendo 20 por turno – matutino, vespertino ou noturno. Os horários são: das 8h30 às 11h30; das 14h às 17h; ou das 18h30 às 21h30. O único pré-requisito é ter mais de 12 anos e ser alfabetizado. Não há custo nenhum para os estudantes.

A iniciativa é do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), e em parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Programando o Futuro.

O curso oferecido é por meio do Sukatech, programa lançado em 2021 e gerenciado pela Sedi. A proposta é promover educação ambiental - recolhe sucata eletrônica e a direciona para o CRC; social – oferece cursos gratuitos de capacitação para jovens que estão em situação de vulnerabilidade; e econômica – fomenta a cadeia produtiva do segmento de forma sustentável.

A primeira turma terá aulas de 23 de janeiro a 15 de fevereiro de 2023, na Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) Luiz Bittencourt, localizada no Bairro Floresta, em Goiânia. Essa unidade é responsável por instalar o Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), estrutura do programa Sukatech montada para receber lixo eletroeletrônico e reciclá-lo para dar a destinação correta do material que seria descartado.