O governo de Goiás publicou nesta sexta-feira (26), no Diário Oficial, dois editais para concursos da Polícia Civil de Goiás. Serão oferecidas, ao todo, 864 vagas para os cargos de agente, escrivão, papiloscopista e delegado substituto. Os salários variam de R$ 6,3 mil a R$ 23,8 mil. Inscrições podem ser feitas a partir de 20 de setembro e ficarão abertas até outubro.

A banca responsável pelo concurso é o Instituto AOCP. O edital 006/2022 [clique aqui] oferece 450 vagas para agente de polícia da 3º classe; 310 para escrivão de polícia da 3º classe e 60 para papiloscopista policial da 3ª classe. Das 820 vagas, 42 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

O salário inicial bruto para esses cargos, conforme o edital, é de R$ 6.353,13. As inscrições podem ser feitas de 26 de setembro a 25 de outubro, com taxa de R$ 110.

A prova para o cargo de agente será aplicada no dia 11 de dezembro, e para escrivão no dia 8 de janeiro de 2023. Para papiloscopista, as provas serão em 15 de janeiro, também de 2023.

O outro edital, de número 008/2022 [clique aqui], oferece 44 vagas para delegado substituto, com duas delas destinadas a PcD. O salário inicial bruto é de R$ 23.811,22. A inscrição, cuja taxa é de R$ 200, pode ser feita de 20 de setembro até 20 de outubro. A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 4 de dezembro.

As provas

Conforme previsto nos editais, as provas para todos os cargos serão divididas em seis etapas. As primeiras são as provas objetiva e discursiva.

Depois, os aprovados serão submetidos a teste de aptidão física e avaliações psicológica e de vida pregressa.

A última fase será voltada para curso de formação. Para a vaga de delegado substituto, haverá também a etapa de avaliação de títulos.

Mais informações no site do AOCP ou no portal da Escola de Governo.

