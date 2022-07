Foi publicado nesta sexta-feira (15) o edital do concurso público para professores do quadro permanente da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). São 5.050 vagas para profissionais nível III. As inscrições têm taxa de R$ 100 e poderão ser feitas no período de 14 de agosto a 12 de setembro.

Ao todo serão três etapas, com provas objetivas e discursivas, de caráter classificatório e eliminatório; e a prova de títulos, que possui apenas função classificatória. A primeira fase do concurso ocorrerá no dia 25 de setembro. Segundo a pasta, os aprovados irão atuar na rede estadual de ensino, em todas as regiões de Goiás.

Ainda de acordo com a secretaria, a convocação dos aprovados começará no início de 2023. A remuneração inicial é classificada conforme a carga horária estabelecida pela Seduc, podendo ser 20, 30 ou 40 horas semanais e varia de 1.971,69 a R$ 3.943,37. Os valores serão acrescidos pelo auxílio-alimentação, de R$ 500; e auxílio aprimoramento, também de R$ 500.

Para mais informações, os interessados devem acessar o edital pelo site do governo: www.escoladegoverno.go.gov.br e do Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades: http://www.iades.com.br, que é a instituição responsável pela organização do concurso.

Novidade

É a primeira vez que são ofertadas vagas para profissionais Indígenas, Quilombolas, intérpretes de Libras e instrutores de Libras e Braille, segundo o governo do Estado.

Atualmente, a rede pública estadual de ensino tem 60% de professores efetivos (16.092) e 40% em contrato temporário (10.777). Os professores aprovados farão parte da rede que conta com 1.049 unidades escolares e atende mais de 500 mil estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além do Ensino Especial.