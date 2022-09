A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), publicou nesta terça-feira (13), um edital das obras de construção do viaduto na entrada de Trindade. Previsão é que a obra custe R$ 14,4 milhões.

Segundo o edital publicado no Diário do Estado, a obra prevê uma estrutura com 280 metros feita de concreto armado com 8 metros de altura na parte mais elevada e 15,8 metros de largura. Serão 4 pistas de rolamento, duas em cada sentido pra facilitar o acesso à rodovia e para entrar na cidade.

O trevo que fica no chamado Portal da Fé, liga o perímetro urbano de Trindade com a GO-060 (Rodovia dos Romeiros), que por dia tem fluxo de aproximadamente 50 mil veículos, se intensificando no meses de junho e julho quando acontece a tradicional Festa do Divino Pai Eterno.

Esse viaduto vai ficar no trevo entre a entrada de Trindade e o entroncamento com a GO-469 usado como caminho para chegar na GO-070 que leva a Goianira. As quatro pistas de rolamento que serão construídas vão facilitar o acesso para a rodovia para quem sai do município de Trindade. Além de levar para a capital Goiânia, pela GO-060 os motoristas chegam a Santa Bárbara de Goiás, Claudinápolis, Nazário, entre outros municípios do Oeste do Estado.

A previsão é de que o trânsito tenha melhor fluidez, principalmente na entrada de Trindade, onde o fluxo é grande principalmente nos horários de pico e causa congestionamentos diários. A nova pista terá, de acordo com o edital, iluminação superior e inferior, barreiras de segurança, sistema de drenagem e sinalização vertical e horizontal.

A abertura da concorrência das empresas que se interessarem pela obra será no dia 17 de outubro. No site da Goinfra é possível obter mais informações sobre a licitação.

