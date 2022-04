Cidades Governo estadual desiste de liberar barragem do João Leite para exploração turística Decisão confirmada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente veio quatro dias após audiência pública, na qual proposta recebeu fortes críticas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) desistiu de permitir a liberação do uso do lago na barragem do João Leite para exploração turística. Em nota, a pasta disse que a decisão veio após discussões acerca dos planos de Manejo e Uso Público e da Zona de Amortecimento do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco e do Par...