Cidades Governo federal autoriza transferência de terreno para construção do Hospital de Câncer de Goiás Área tem 136,4 mil metros quadrados e fica próximo às Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO), às margens da BR-153

O governo federal autorizou a transferência de terreno da União para a obra do Hospital de Câncer de Goiás. A informação foi divulgada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), nas redes sociais. A liberação da área foi alvo de articulação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), com Bolsonaro. O chefe do Executivo goiano conversou com o pres...