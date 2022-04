Cidades Governo federal e Ecovias do Araguaia inauguram bases operacionais na BR-153 Os 19 pontos de apoio da concessionária, que prestam assistência mecânica e pré-hospitalar, começarão a operar na sexta-feira (8). Pedágio será cobrado a partir de outubro

As 19 bases operacionais da Ecovias do Araguaia, que tem a concessão do trecho que vai de Anápolis até Aliança do Tocantins, nas BRs 153, 414 e 080, foram inauguradas na manhã desta terça-feira (6). Elas começarão a oferecer os serviços de assistência mecânica e atendimento pré-hospitalar para os usuários na próxima sexta-feira (8). O pedágio será cobrado a partir de o...