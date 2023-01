O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoveu a exoneração de 21 superintendentes regionais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) na última sexta-feira (13). Também foram trocados nomes que ocupavam os cargos do primeiro escalão do Ministério do Meio Ambiente e de órgãos vinculados à pasta.

Em Goiás, o ex-superintendente é o empresário Bruno Pinheiro Dias Semeghini, que estava na chefia desde outubro de 2020. Antes, Semeghini já foi diretor de administração da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) entre junho e dezembro 2017 e diretor do Departamento de Infraestrutura Portuária e Gestão Ambiental da Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

As exonerações aconteceram também nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Santa Catarina, Alagoas, Paraná, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Mato Grosso, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso do Sul.

As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta (13) e nesta segunda-feira (16), foram assinadas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. No último sábado (14), o deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP) foi anunciado como o novo presidente do Ibama.

O POPULAR entrou em contato por e-mail com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e também com o Ibama para saber quando ocorrerá as novas nomeações e aguarda retorno. O POPULAR não conseguiu contato com Semeghini.