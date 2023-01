Cidades Governo federal reconhece situação de emergência em Flores de Goiás, diz prefeito No momento, cerca de 400 famílias estão em situação de dificuldade de locomoção no município

O governo federal reconheceu situação de emergência em Flores de Goiás em decorrência das chuvas. A informação foi repassada pelo prefeito Altran Avelar (UB), que já havia decretado a emergência no município em “resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução”. Segundo ele, as tratativas serão feitas com o Ministério do Desenvolvimento Regional que, a partir da ...