Cidades Governo federal restaura composição de conselho de Meio Ambiente A composição do órgão tinha sido desidratada na gestão de Jair Bolsonaro (PL), que reduziu o número de integrantes com direito a voto de 96 para 23 e diminuiu a participação da sociedade civil.

Um decreto publicado nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial da União reestrutura o Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente). A composição do órgão tinha sido desidratada na gestão de Jair Bolsonaro (PL), que reduziu o número de integrantes com direito a voto de 96 para 23 e diminuiu a participação da sociedade civil. O colegiado é formado por integrantes do poder...