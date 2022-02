Cidades Governo libera uso da nota de duas edições do Enem no Prouni Decreto assinado por Bolsonaro permitirá que mais alunos participem da pré-seleção de bolsas em 2022

O governo federal liberou o uso da nota das duas edições anteriores do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para o processo seletivo do Prouni (Programa Universidade para Todos). O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e publicado neste sábado (19). O Prouni oferece bolsas integrais e parciais para que integrantes ingressem em faculdades particulares. Segundo o gove...