Cidades Governo passa a exigir comprovante de vacinação para entrar no Brasil Também é exigido teste negativo para covid-19, segundo portaria

O governo federal editou norma nesta segunda-feira (20) passando a exigir teste negativo para covid-19 e comprovante de vacinação para viajantes vindos de outras nações que desejem entrar no país por via aérea. As novas regras entram em vigor ontem. Segundo a portaria interministerial, o comprovante de vacinação é válido com vacinas para combate à covid-19 aprova...