O Governo Federal prorrogou para novembro o prazo para emissão da nova carteira de identidade nacional, que terminava neste mês. Goiás e mais dez estados já cumpriram a data e estão aptos a emitirem o novo documento.

Até o momento, 200 mil pessoas já emitiram a carteira de identidade e 175 mil fizeram o download da versão digital no aplicativo GOV.BR. A mudança para a nova identidade nacional foi pensada como forma de substituir as carteiras de identidade com número de Registro Geral, já que, com ela, o cidadão podia emitir uma em cada estado, além do CPF, o que aumentava o número de fraudes. Agora, conforme ressaltou o governo, o número que vale é apenas o CPF como registro nacional.

A Carteira de Identidade Nacional é válida em todo o país e aceita, também, no formato digital. O prazo de validade varia conforme a idade da pessoa, sendo de 5 anos para crianças até 11 anos de idade e de 10 anos para quem tem entre 12 e 59 anos. A partir dos 60 anos, o prazo de validade é indeterminado, e os idosos têm a opção de não mudar de documento.

Outra novidade é que a carteira de identidade nacional terá padrão internacional, podendo ser utilizada, portanto, fora do país. O documento contará com código MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo emitido em passaportes.

Os estados que já emitem o novo formato são: Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.