As matrículas para o ano letivo de 2023 das escolas estaduais reabrem no próximo sábado (7), em Goiás. Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o objetivo é atender os estudantes que perderam o período ou que não confirmaram o interesse na vaga disponibilizada. O prazo termina no dia 15 de janeiro.

Os interessados devem fazer as solicitações pela internet, através do site do governo. Ao entrar na página de matrículas, é necessário informar o nome completo do aluno, a data de nascimento, o CPF do aluno (ou responsável), endereço, telefone para contato e a etapa, série e turno nos quais deseja matricular.

Além dos dados pessoais, será necessário indicar três opções de escolas onde deseja uma vaga. De acordo com a Seduc, o sistema fará a alocação com base nas indicações do aluno e no número de vagas disponíveis nas unidades escolares indicadas.

Caso não seja possível atender o estudante em nenhuma das opções escolhidas, a vaga pode ser disponibilizada em uma escola estadual próxima à primeira opção do aluno.

Transferências

A partir do dia 7 de janeiro, estudantes que não tenham interesse em permanecer na mesma escola, podem solicitar a Transferência por Interesse Próprio (TIP), que é feita na escola onde o aluno está matriculado. Deve-se ainda indicar três opções de escola nas quais deseja uma vaga.

Da mesma forma que nas solicitações de matrícula, a transferência estará sujeita à disponibilidade de vagas nas unidades indicadas. Não há reserva de vagas na escola de preferência. A consulta da unidade escolar onde a vaga foi disponibilizada poderá ser feita a partir do dia 23 de janeiro, no mesmo site das matrículas.

Confirmação e efetivação de matrículas

Para efetivar a matrícula, o responsável pelo estudante deve comparecer à escola indicada. É preciso levar os documentos pessoais do estudante, os comprovantes de endereço e de escolaridade.

A Seduc informou que a confirmação e efetivação da matrícula deverão ser feitas até o dia 27 de janeiro.

