Cidades Governo vai pagar parte do traslado do corpo de goiana morta na Espanha Goiana vivia há 15 anos na Ilha de Baleares, na Espanha e morreu após cair do prédio em que morava. As causas que levaram à queda ainda são desconhecidas

O governo de Goiás, através do programa Auxílio Funerário, irá custear parte das despesas funerárias para trazer o corpo da goiana Cláudia Ferreira da Silva, morta na Espanha no último dia 11, aos 41 anos de idade. A goiana vivia há 15 anos na Ilha de Baleares, na Espanha e morreu após cair do prédio em que morava. As causas que levaram à queda ainda são desconhecidas. A famíli...