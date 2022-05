Cidades Grafite pode substituir cobertura de placas de viadutos, na Avenida 85, em Goiânia Estruturas viárias apresentam problemas recorrentes com desprendimento de peças metálicas. Prefeitura faz estudo para alternativa estética

As placas metálicas que caracterizam os dois viadutos implantados ao longo da Avenida 85 poderão ser retiradas e trocadas por imagens grafitadas nas estruturas de concreto. A definição vai ocorrer após a finalização de um estudo da Prefeitura de Goiânia que busca uma solução para as estruturas da Praça do Ratinho e da Praça do Chafariz, visto que o modelo atual não tem u...