Cidades Grande Recife já contabiliza 84 mortes por causa de chuvas Números podem subir ainda mais por causa do total de desaparecidos, que é grande. Também há registro de quase 4 mil desabrigados em Pernambuco

O número de mortos pelos estragos provocados pelas chuvas no Grande Recife entre quarta (25) e este domingo (29) subiu para 84, segundo dados atualizados divulgados pelo governo de Pernambuco. Outras 56 pessoas estão desaparecidas. Há doze pontos de deslizamentos, nos quais os bombeiros realizam as buscas. Os dados são da Central de Operações e do Centro Integrado...