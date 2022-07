Um grave acidente envolvendo dois carros matou três adultos, uma criança e deixou outras três pessoas feridas na manhā deste sábado (9), na BR-020, em Vila Boa, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram de frente.

Imagens obtidas pela TV Anhanguera mostram um dos veículos no meio da pista com a parte da frente totalmente destruída. O outro carro capotou e saiu para fora da pista. Destroços dos dois carros ficaram esplhados pelo asfalto.

Os três sobreviventes foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Estadual de Formosa (HEF). O estado de saúde dos pacientes nāo foi informado pela unidade saúde.

