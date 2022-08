Cidades Greve de trabalhadores em telecomunicações e teleatendimento de Goiás não é abusiva, declara TRT Sindicatos patronal e da categoria tentam negociar reajuste salarial dos trabalhadores

A greve dos trabalhadores em telecomunicações e teleatendimento de Goiás não foi considerada abusiva pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT18). A paralisação teve início no dia 15 de agosto como forma de reivindicar um novo acordo de reajuste salarial da categoria. O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações e Teleatendimento no Estado de Goi...