Cidades Greve dos servidores do INSS em Goiás para as seis maiores agências Entre as demandas, melhores condições de trabalho, realização de concurso público e recomposição salarial

Perto de completar um mês em greve, os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pararam as seis maiores unidades de atendimento do estado, incluindo as agências do Centro de Goiânia e de Anápolis. Com isso, coordenadores afirmam que o movimento teve reforço e que não há previsão para finalizar a greve. Corrigida às 9h05 de 19/04/22: Diferente...