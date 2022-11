Cidades Grupo é preso suspeito de desviar mais de R$ 60 milhões em grãos de multinacional em Rio Verde A empresa contratava empresários do ramo de transportes para realizar o translado dos grãos e esses empresários determinavam a entrega da carga em um endereço diferente do acordado

Quatro pessoas foram presas nesta terça-feira (29) suspeitas de desviarem mais de R$ 60 milhões em grãos de uma multinacional, em Rio Verde, Sul do Estado. A empresa contratava empresários do ramo de transportes para realizar o translado dos grãos e esses empresários determinavam a entrega da carga em um endereço diferente do acordado. Milho e soja eram embarcados por es...