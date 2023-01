Seis pessoas foram presas em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (26), suspeitas de espancar um homem de 51 anos, em Trindade. De acordo com a Polícia Militar (PM), o grupo já havia se envolvido em outras confusões no dia anterior.

Conforme relato da PM, as agressões aconteceram na avenida Manoel Monteiro, no setor Oeste. A corporação informou que o homem foi até a equipe “todo ensanguentado” contando que havia sido agredido por quatro homens de 19 e 18 anos, e duas mulheres de 43 e 49 anos.

Os policiais chegaram a encontrar o celular da vítima com um deles, que disse ter agredido o homem porque ele havia “mexido com uma das mulheres, amiga deles, momentos antes". A vítima teve lesões na região da cabeça e do tórax e foi levada para o Hospital Estadual de Trindade (Hetrin). A reportagem tenta confirmar seu estado de saúde.

Já o grupo foi levado para a Central de Flagrantes. De acordo com o delegado Bernardo Comunale, os suspeitos seriam membros de uma torcida organizada, mas não há indícios de ligação entre os fatos. Eles ficaram em silêncio ao serem questionados sobre o motivo do crime.

O grupo foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal grave, uma vez que houve risco de morte da vítima.

