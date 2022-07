Cidades Grupo é surpreendido por bote ao filmar sucuri; vídeo Caso aconteceu em São Miguel do Araguaia; nas imagens é possível ver o animal entre troncos, quando o barco se aproxima

Uma cobra sucuri surpreendeu um grupo de pescadores ao dar um bote na direção do guia que se aproximou para filmá-la, no Rio Araguaia, em São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás. Nas imagens é possível ver o animal entre troncos, quando o barco se aproxima. O guia que fez o vídeo, João Severino da Silva, conhecido na região como “Lavajinha”, falou ao POPULAR que já...