Cidades Grupo acusado de matar Ariane queria fazer outras vítimas, diz MP-GO Justiça mantém prisão de três denunciados pela morte de estudante sob o argumento de que inquérito apontou existência de relação de potenciais novos alvos

A Justiça estadual manteve a prisão, nesta quinta-feira (4), dos três jovens acusados de matar a estudante Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos. O juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri, acatou o argumento do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), de que o trio tinha a intenção de matar outras ...