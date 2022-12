Atualizada em 02/12/2022 às 16h03

Durante a cerimônia de despedida da Luana Marcelo Alves, de 12 anos, a Cavalaria Comitiva Sem Limites também prestou homenagens à adolescente. As pessoas que participavam do velório se reuniram em frente a Igreja Batista Madre Germana, no Setor Madre Germana 2, em Goiânia, para acompanhar a passagem dos cavaleiros ao som de um berrante e palmas.

Outras duas comitivas também participaram da cerimônia. Amigo do pai da Luana, José de Freitas, de 64 anos, conta que a adolescente gostava muito de cavalos e tinha o próprio para cavalgar. "Todos os domingos eles iam para o rancho cavalgar, inclusive no dia do sequestro estava tudo organizado para a ir", afirmou. Por fim, ela destacou que a ação hoje mostra a importância da Luana para os amigos do pai dela e, principalmente, o amor dela por cavalos.

Por fim, a Cavalaria da Polícia Militar também realizou uma ação para homenagear a adolescente. A cerimônia de despedida na Igreja Batista Madre Germana encerrou por volta das 14h40, momento em que a familiares e amigos se organizaram para o cortejo. A saída dos veículos começou às 15h e prevê chegar ao Cemitério Municipal Jardim da Saudade às 16h.

Relembre o caso

A menina de 12 anos desapareceu no domingo (27), após ir a uma padaria localizada a cerca de 400 metros da casa dela. Vídeos de câmeras de segurança mostram parte do percurso realizado pela menina na ida e na volta do estabelecimento.

Reidimar disse à Polícia Civil que matou a adolescente enforcada e colocou fogo no corpo antes de enterrar a vítima. Ele ainda contou que utilizou parte de um freezer e de um guarda-roupa para queimar o corpo da menina.

O homem ainda jogou cimento por cima da cova, o que dificultou a descoberta. Ele teria convencido a menina a entrar no carro dele dizendo que devia dinheiro aos pais dela e iria fazer o pagamento. Ao ser preso em sua residência, ele também confessou ter tentado estuprar a menina antes de matá-la e disse não haver motivação para o crime.