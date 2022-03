Cidades Grupo de servidores da educação municipal de Goiânia protesta na porta do Imas; veja vídeo Entre as reivindicações do grupo estão a falta de atendimento nas emergências, em clínicas, laboratórios e hospitais

Um grupo de servidores da educação municipal de Goiânia protesta, na manhã desta quinta-feira (17), na porta do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais (Imas), na Avenida Paranaíba, na capital. Entre as reivindicações do grupo estão a falta de atendimento nas emergências, em clínicas, laboratórios e hospitais. O protesto é realizado pelo S...