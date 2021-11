Cidades Grupo especializado em furto mediante fraudes é alvo de operação em Goiás e no DF Em Goiás, os mandados foram cumpridos em Planaltina

Nove pessoas foram presas temporariamente e 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, nesta sexta-feira (19), durante a Operação Spider. A operação, que já identificou 10 envolvidos no esquema, investiga um grupo especializado em furto mediante fraudes, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As ordens judiciais foram cumpridas pela Polícia Civil do Distrito F...