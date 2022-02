Cidades Grupo faz protesto e pede revogação de lei que levou ao aumento do IPTU em Goiânia Manifestação foi realizada neste sábado (5) em frente ao Paço Municipal; ato continuou em carreata por avenidas da capital

Um grupo de pessoas realizou protesto neste sábado (5), em frente ao Paço Municipal, pela revogação do novo texto do Código Tributário (CTM), que levou a aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) cobrado na capital. O ato foi organizado pelo Movimento SOS Goiânia, que foi criado recentemente. De acordo com Marcelo Cabelo, que faz parte da organização, cerca ...