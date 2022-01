Cidades Grupo prepara manifestação contra operação da PM que matou quatro na região da Chapada dos Veadeiros O protesto está marcado para começar às 16h deste domingo, no distrito da Vila São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás

Uma manifestação contra a ação policial que matou quatro pessoas na zona rural de Colinas do Sul, na região da Chapada dos Veadeiros, na última quinta-feira (20), está marcada para acontecer neste domingo (23) no Distrito da Vila São Jorge, no município de Alto Paraíso de Goiás. De acordo com o líder local Murillo Aleixo, o protesto irá começar às 16h, na praça princi...