Um grupo de moradores protestou, na manhã desta segunda-feira (5), contra o aumento da tarifa do transporte público, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O reajuste de até 26% nas tarifas foi iniciado no domingo (4). Um vídeo mostra parte da mobilização realizada na cidade.

O g1 contatou a Secretaria de Transporte de Mobilidade do Distrito Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para um posicionamento sobre o reajuste, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Com o reajuste, o preço da tarifa de Planaltina de Goiás deve ser o mais alto. Veja os valores dos reajustes abaixo:

- Planaltina de Goiás: de R$ 7,85 para R$ 9,80;

- Águas Lindas de Goiás: de R$ 7,80 para R$ 9,75;

- Luziânia: de R$ 7,40 para 9,25;

- Santo Antônio do Descoberto: de R$ 7,30 para R$ 9,15;

- Valparaíso de Goiás: de R$ 5,40 para R$ 6,75.

Em Planaltina, segundo moradores, os protestos realizados na manhã desta segunda-feira ocorreram em frente a frente da garagem de uma empresa de ônibus responsável por levar os usuários para Brasília.

João Florentino Sobrinho é um dos cerca de 175 mil passageiros que utilizam o transporte público diariamente no Entorno do Distrito Federal. Ele contou que todos os dias vai de Luziânia para Brasília, onde trabalha com manutenção em condomínios. Para João, o reajuste será um grande peso no orçamento.

Já Damiana Mendonça, que é manicure, disse ter ficado surpresa com o aumento e afirmou não ter condições de arcar com as novas tarifas.

