Cidades Grupo protesta contra aumento do IPTU em frente ao Paço Municipal, em Goiânia Os manifestantes com cartazes questionaram o aumento do imposto

Aproximadamente 40 pessoas protestaram, na manhã desta terça-feira (1º), contra o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em Goiânia. O grupo se reuniu em frente ao Paço Municipal, no Park Lozandes, e com cartazes questionaram o aumento sobre o imposto. Já na Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Sargento Novandir (sem partido) entrou no plená...