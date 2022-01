Cidades Grupo protesta no Paço Municipal contra demolição de pit dog em Goiânia O local recebeu ordem de desocupação no ano passado para dar lugar a uma praça, que será administrada pelo Atlético Goianiense

Um pequeno grupo de pessoas se reuniu em frente ao Paço Municipal na manhã desta quinta-feira (6) para protestar contra a demolição do pit dog Rooma Sanduicheria, no Setor Urias Magalhães, em Goiânia, que ocorreu nesta quarta-feira (5). De acordo com os donos, o prejuízo é de R$ 70 mil. O local recebeu ordem de desocupação no ano passado para dar lugar a u...