Cidades Grupo queima pneus e bloqueia trecho da BR-153 durante protesto em Goiânia O grupo foi dispersado por policiais militares e a via liberada

Parte da BR-153, na altura do Serra Dourada, no Jardim Goiás, foi fechada no sentido Aparecida de Goiânia, durante a manhã desta quarta-feira (3), em razão de um protesto que ocorria no local. Imagens mostraram que os manifestantes colocaram fogo em pneus e a fumaça foi vista de vários pontos da cidade. O grupo foi dispersado por policiais militares e a via liberada. Uma inform...