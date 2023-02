A Polícia Civil (PC) cumpriu em Goiás mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de aplicar golpe do falso empréstimo e causar prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão em vítimas do Distrito Federal (DF). Segundo as investigações da PC, os mandados foram cumpridos nos endereços dos suspeitos, localizados em Goiânia, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia.

A operação recebeu o nome de São Francisco 2.0 e foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (17) por policiais do DF com apoio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (ERCC/PCGO). O POPULAR não encontrou os contatos das defesas dos suspeitos para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

Após várias pessoas registrarem ocorrências sobre golpes praticados de forma semelhante e achar vínculos entre os crimes, a polícia começou a desconfiar que era o mesmo grupo criminoso. Segundo as investigações da PC, os suspeitos enviavam uma mensagem de SMS para a vítima e ofereciam empréstimo com juros baixos.

Interessada na oferta de empréstimo, a vítima ligava para o número e acertava com o criminoso o valor desejado. Depois, a vítima era convencida a depositar 10% do valor almejado na conta do responsável da empresa. Segundo a PC, a suspeita é que eles façam vítimas no Distrito Federal há pelo menos dois anos.

Conforme as investigações da PC, a vítima só percebia o golpe depois de fazer vários depósitos, sem nunca receber o valor do empréstimo acordado. A corporação disse ainda que, quando a pessoa pedia a rescisão do contrato, o suposto atendente da empresa deixava de atender as ligações ou ainda pedia um novo depósito para cancelar o contrato.

A Polícia Civil disse que os suspeitos podem responder por estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsificação de documento público e particular, com penas que, somadas, podem passar de 20 anos de prisão.